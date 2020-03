Ce qu’il faut savoir sur les barrages policiers au Bas-Saint-Laurent

Parmi les régions concernées, on compte le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et la Côte-Nord. Des points de contrôle policiers ont donc été mis en place vers 16 h samedi pour limiter l'accès à ces régions.

Des agents de la Sûreté du Québec se sont notamment positionnés sur la route 132 et sur l'autoroute 20 près de La Pocatière.

Des barrages routiers ont également été installés à la frontière du Nouveau-Brunswick sur les routes 289 et l'autoroute 85.

Des points de contrôle se trouvent aussi sur la route 132 aux Méchins et à Sainte-Florence, dans la Matapédia.

Les agents de la Sûreté du Québec arrêtent tous les véhicules. Ils en profitent pour informer et sensibiliser les passagers.

Les seules personnes qui peuvent désormais entrer dans les régions fermées sont : Celles dont la résidence principale est dans la région Celles qui font le transport de biens prioritaires dans la région Celles qui s'y rendent à des fins humanitaires Celles qui doivent y recevoir des soins de santé Les travailleurs des services désignés comme prioritaires Celles qui doivent s'y rendre pour se conformer à une ordonnance du tribunal Celles qui arrivent directement d'une autre région fermée

Quarantaine obligatoire

Selon l'arrêté ministériel, les personnes qui entrent dans l'une des régions fermées avec pour objectif de regagner leur résidence principale doivent s'isoler pendant 14 jours dès leur retour dans la région, sauf si elles arrivent directement d'une autre région fermée : du Bas-Saint-Laurent vers la Gaspésie, par exemple.

Les agents de la Sûreté du Québec sont présents à La Pocatière, à la sortie 439 de l'autoroute 20. Photo : Radio-Canada / Samuel Ranger

Les voyageurs en provenance d'une autre région isolée, mais qui s'arrêtent dans un aéroport ou encore dans un commerce d'une autre région, devront aussi se mettre en quarantaine.

Les travailleurs de la santé et les travailleurs essentiels seront exemptés de la quarantaine de quatorze jours à leur entrée, mais seront contraints à d’autres protocoles de prévention.

Toute personne qui présente des symptômes liés à la COVID-19 comme la toux, la fièvre, la perte d'odorat et des maux de gorge ne peut entrer dans les régions fermées, même si sa résidence s’y trouve. Seul le directeur de la Santé publique peut autoriser une personne qui présente des symptômes à entrer dans les régions concernées.

Panneau indicateur à Amqui, dimanche matin. Photo : Gracieuseté de Carlo Fiola

Contrôle fluvial et aérien

Des agents de la Sûreté du Québec sont en poste à Matane, à Baie-Comeau et à Godbout pour contrôler les passagers du F.-A.-Gauthier.

Le porte-parole de la Société des traversiers du Québec (STQ), Alexandre Lavoie, explique que ces points de contrôle sont similaires à ceux placés directement sur la route.

Les gens qui se déplacent pour le travail vont pouvoir le faire comme cela était le cas au courant des derniers jours. Alexandre Lavoie, porte-parole de la STQ

Un point de contrôle est également déployé à l'aéroport régional de Mont-Joli, notamment. Les compagnies aériennes auraient la responsabilité de vérifier si un passager présente des symptômes avant le vol, et de voir si le déplacement du passager est essentiel.

Selon la directrice de l'aéroport, Chantale Duchesne, si un passager arrivant à Mont-Joli n'est pas résident de la région et si son passage s'avère non essentiel, celui-ci devra faire affaire avec les autorités locales, et devra probablement être renvoyé chez lui, en plus d'être passible d'une amende.

Au cas par cas

Le gouvernement demandait déjà depuis une dizaine de jours d'éviter les déplacements interrégionaux.

Les déplacements entre le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie sont pour l’instant tolérés aux points de contrôle routier, indique la Santé publique.

Le barrage routier qui devait être mis en place à Routhierville a finalement été installé à Sainte-Florence. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

La porte-parole de la Sûreté du Québec, Hélène Nepton, confirme que les policiers se concentrent actuellement à bien informer les automobilistes sur ce qu’est un déplacement essentiel et font beaucoup de cas par cas.

De façon générale, il est donc déconseillé de voyager d'une région à l'autre. Québec a également annoncé samedi qu'on interdisait dorénavant la location de chalets.

Avec les informations de Marie-Christine Rioux