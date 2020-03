Fin de saison positive au Parc régional de Val-d’Irène, malgré une fermeture abrupte

Le gouvernement a forcé la fermeture de tous les centres de ski de la province pour freiner la pandémie du coronavirus.

Ça a été une saison parfaite, on s’en allait vers une saison record , souligne le directeur du parc régional de Val-d’Irène, Germain Barrette, qui a une pensée pour l’avenir de ses travailleurs.

C’est surtout dommage pour les employés. Il y en a qui n’ont pas réussi à avoir assez de timbres de chômage, mais étant donné que le gouvernement a mis des choses en place, je pense qu’ils vont bien s’en sortir. Germain Barrette, directeur du Parc régional de Val-d’Irène

On est un peu déçu, mais on devrait finir la saison positivement , soutient le directeur qui affirme aussi qu'il est encore trop tôt pour dévoiler les chiffres pour un bilan final.

Des amateurs de plein air, alors que la saison battait toujours son plein. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Le président de la Corporation de gestion du Parc régional de Val-d’Irène, Manuel Cantin, ajoute que malgré cette fin de saison abrupte, l’organisme a assez d’argent pour payer le montant prévu pour rembourser une partie de sa dette.

Il y a quelques années, le parc régional a subi des pertes financières majeures. La MRC de La Matapédia a dû entre autres réinvestir 700 000 $ pour permettre à l’organisme de sortir la tête de l’eau.

Les chiffres vont en être diminués certainement, mais on va demeurer dans le positif au niveau du budget et ces montants-là de remboursement en capital et intérêts sont au budget annuel.

Chaque année, une centaine de skieurs et planchistes tentent de traverser le lac artificiel Picalo, d'une longueur de 63 mètres, sans tomber. Photo : Radio-Canada

44e Aqua-neige annulé

Le parc de la vallée de la Matapédia a dû annuler deux activités importantes, soit une compétition interprovinciale de ski qui attirait jusqu’à 400 personnes de partout, mais aussi le célèbre Aqua-neige qui allait lancer sa 44e saison.

L'organisation doit donc dire adieu aux 100 000 $ dollars en revenu qui étaient prévus pour ces deux activités.