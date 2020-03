Deux corps retrouvés sur une route rurale près de Bonnyville

La GRC Gendarmerie royale du Canada a dû intervenir après qu’une personne ait fait la macabre découverte samedi vers 4H du matin.

Les corps étaient à l’intérieur d’un véhicule Dodge Ram 1500 noir datant de 2014 à l’intersection de Township Road 622 et de Range Road 84.

Les autopsies des hommes de 39 et 57 ans dont l’identité n’a pas été révélée sont prévues pour mardi.

L’Unité des crimes majeurs a maintenant repris l’enquête et demande à tous ceux qui ont des images du secteur entre le vendredi 20H et le samedi matin de communiquer avec la police. Cela inclut les caméras de surveillance et les caméras de chasse.

Les gens qui se trouvaient dans le secteur dans la nuit de vendredi à samedi sont également invités à communiquer avec la police, en particulier ceux qui croient avoir vu le véhicule où les deux hommes ont été retrouvés morts.

Bonnyville se trouve à environ 250 kilomètres au nord-est d’Edmonton.