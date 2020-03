COVID-19 : les Forces armées canadiennes se préparent à agir

Selon le commandant de la 17e escadre de Winnipeg, le colonel Éric Charron, toutes les Forces armées canadiennes sont sur un pied d’alerte.

Présentement les casernes se préparent à faire face à une propagation massive du virus sur le sol canadien, ajoute-t-il.

Le colonel Éric Charron souligne que cette situation est inédite pour lui.

J’ai 32 ans de services, j’ai vécu la crise du verglas en Ontario [et] au Québec. Au Manitoba on se souvient des inondations de la fin des années 1990 […] qui était un des plus gros déploiements, on parlait de presque 9000 hommes et femmes qui ont été déployés. Et maintenant [avec la pandémie de COVID-19], on a vraiment sur un pied d’alerte toute l’armée canadienne.

Colonel Éric Charron, commandant de la 17e escadre de Winnipeg