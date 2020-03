L'état d'urgence sanitaire reconduit pour cinq jours à Montréal

La Ville de Montréal, après une réflexion commune avec les autorités de santé publique, maintient les mesures en place pour lutter contre COVID-19 et reconduit officiellement l’état d’urgence sanitaire décrété vendredi .

Les autorités répètent l’importance de limiter ses déplacements et d’éviter les rassemblements. Pour s’assurer que les consignes soient respectées, la Santé publique a demandé au Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) d'accroître sa surveillance dans les divers quartiers de la Ville, à commencer par les plus affectés par la pandémie.

Les policiers sont encouragés à remplir des rapports d’effraction et à distribuer des amendes aux citoyens et aux commerçants ne respectant pas les consignes.

Quand la santé publique vous appelle parce que vous êtes un cas, vous devez collaborer avec l’enquête , a notamment insisté la Dre Mylène Drouin, directrice régionale de la Santé publique. Un citoyen souffrant de COVID-19 ayant été contacté deux fois sans avoir répondu aux autorités sanitaires recevra la visite de la police, a-t-elle prévenu.

Nous ne sommes pas en train de fermer les ponts, nous n’allons pas mettre des barricades pour bloquer le transit entre les quartiers, a confirmé la Dre Drouin. La mairesse Valérie Plante assure que la ville suit un plan précis et applique des mesures de manière progressive. Elle ne juge pas non plus que de fermer la ville, ou encore des quartiers, soit justifié pour le moment.

Les secteurs de Parc-Extension, Verdun, Côte-Des-Neiges, LaSalle, Notre-Dame-de-Grâce et Côte-Saint-Luc ont été identifiés comme étant les plus touchés à Montréal.

On compte actuellement 1361 cas confirmés de la maladie à Montréal. Il s'agit de la région la plus touchée au Québec, qui recense un total de 2840 cas.

Six policiers sont parmi les citoyens touchés, a confirmé le directeur du SPVM, Sylvain Caron.

Plus de détails à venir.