Le point sur les nombreux barrages déployés sur la Côte-Nord

Des policiers de la Sûreté du Québec (SQ) seront en poste aux points de contrôle et poseront deux questions aux automobilistes : Quelle est la raison de votre voyage? et Est-ce que vous avez des symptômes?

Ces huit barrages routiers sont situés au traversier de Tadoussac, à Sacré-Coeur sur la route 172 vers le Saguenay-Lac-Saint-Jean, aux aéroports de Baie-Comeau et de Sept-Îles, près des points de traverse à Godbout et à Baie-Comeau, à Blanc-Sablon, ainsi qu'entre le secteur de Moisie et la Municipalité de Rivière-au-Tonnerre.

Entrée limitée aux résidents et aux services essentiels

À quelques exceptions près, tous ceux qui arrivent dans la région devront systématiquement s’isoler pendant 14 jours, explique le docteur au Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord, Stéphane Trépanier.

Des barrages routiers sont mis en place depuis samedi en fin de journée. Photo : Radio-Canada / Samuel Ranger

L’entrée est limitée aux résidents permanents de la Côte-Nord, aux services et marchandises essentiels et aux causes humanitaires .

On garde un gros bon sens dans tout ça. Stéphane Trépanier, docteur au CISSS Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord

Les travailleurs de la santé et les travailleurs essentiels seront exemptés de la quarantaine de quatorze jours à leur entrée, mais seront contraints à d’autres protocoles de prévention.

Des points de contrôle sont installés entre des régions qui sont respectivement isolées, comme la Côte-Nord et le Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais éventuellement ces frontières pourraient être assouplies, nuance le docteur Trépanier.

Les traverses surveillées

Un point de contrôle a été mis en place au traversier qui assure la liaison entre Baie-Sainte-Catherine et Tadoussac.

D'autres points de contrôle ont également été installés à Baie-Comeau et à Godbout près des quais qui permettent le transport maritime vers Matane.

Le porte-parole de la Société des traversiers du Québec (STQ), Alexandre Lavoie, explique que ces points de contrôle sont similaires à ceux placés directement sur la route.

Les gens qui se déplacent pour le travail vont pouvoir le faire comme cela était le cas au courant des derniers jours. Alexandre Lavoie, porte-parole de la STQ

La frontière entre la Basse-Côte-Nord et le Labrador

À Blanc-Sablon, la frontière avec le Labrador est maintenant surveillée par la Sûreté du Québec (SQ).

Deux barrages y ont été érigés pour assurer le respect de cette mesure. La SQSûreté du Québec a doublé ses effectifs sur place passant de cinq à onze, indique la mairesse de Blanc-Sablon, Wanda Beaudoin.

Une équipe de la SQ est en train de monitorer la frontière. Wanda Beaudoin, mairesse de Blanc-Sablon

La Sûreté du Québec a pour l'instant pour indication d'adopter une approche communautaire, axée sur la sensibilisation. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschenes

Le deuxième point de contrôle sera déployé à Blanc-Sablon chaque fois que le traversier qui relie Terre-Neuve et le Québec arrivera au quai de Blanc-Sablon.

Les policiers rencontreront les passagers de la traverse et seront escortés jusqu’à la frontière, explique le préfet de la MRC du Golfe-du-Saint-Laurent, Randy Jones.

Ceux qui viennent du Québec, ils vont virer à gauche, ils vont être obligés de faire affaire avec la province de Québec, et ceux qui viennent de Terre-Neuve, ils vont être escortés jusqu’à la frontière , indique M. Jones.

Randy Jones aimerait voir un autre point de contrôle entre Nutashkuan et Kegaska mis en place éventuellement.

Pour coordonner les mesures de prévention de la COVID-19, le préfet de la MRC du Golfe-du-Saint-Laurent et les chefs innus de Unamen Shipu et de Pakuashipi prévoient se parler de façon hebdomadaire.

La province de Terre-Neuve-et-Labrador a annoncé le contrôle de ses frontières interprovinciales le 20 mars. Des points de contrôle ont été mis en place entre Fermont et Labrador City et près de Blanc-Sablon. Le premier ministre Dwight Ball a d'ailleurs rappelé à ses citoyens dimanche de ne pas se rendre au Québec pour faire des achats.

Avec les informations de Geneviève Génier-Carrier et Marie Kirouac