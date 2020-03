Engouement pour l'adoption d'animaux en Mauricie

En pleine crise de coronavirus, ces entreprises ont été reconnues comme des services essentiels par Québec et peuvent demeurer ouvertes. À l'animalerie Wouf-Miaou du boulevard des Récollets, à Trois-Rivières, les adoptions ont connu un bond de 10 à 15 % dans les derniers jours.

Le propriétaire, Christian Gauthier, s'attend à une augmentation encore plus marquée au cours des prochaines semaines. Il n'a pas vu un tel engouement depuis la crise du verglas de 1998.

L'électricité commençait à revenir et les gens ont voulu aller adopter des animaux. Il y a eu une forte demande dans cette période-là, mais pas depuis , souligne-t-il.

Des mesures ont également été mises en place pour assurer la sécurité du personnel et des clients. Les animaux sont montrés de l'autre côté des vitrines, afin d'éviter les contacts.

Il nous reste encore quelques animaux. C'est vraiment exceptionnel, la façon qu'on fait les adoptions avec les lapins, cochons d'Inde et furets qu'on a en magasin présentement, c'est qu'il n'y a aucun contact , indique Christian Gauthier.

Selon lui, c'est un bon moment pour adopter puisque le temps avec l'animal est maximisé en raison des mesures de distanciation physique.

La SPA Mauricie constate elle aussi une augmentation du nombre d'adoptions.

On remarque une augmentation par rapport à la même période l'année passée, mais depuis un an, on a une augmentation d'à peu près 30 % des adoptions, précise le directeur général de la SPA Mauricie, Marco Champagne. On est confiant pour la suite.

Plus d'abandons

Pour sa part, le refuge pour chats CRM Mauricie-Centre-du-Québec constate aussi une augmentation des abandons. Selon le gestionnaire du refuge, Éric Déry, certains craignent que leur animal soit porteur du virus.

Il y a beaucoup de gens qui se débarrassent de leur animal. On réussit quand même à s'en sortir. On envoie nos animaux dans nos familles d'accueil, soutient M. Déry.

Selon l'Organisation mondiale de la santé, il n'y a pour l'instant aucune preuve que les animaux de compagnie peuvent transmettre la COVID-19.

L'accès difficile à un vétérinaire complique également les opérations du refuge. De nombreux rendez-vous de stérilisations ont dû être annulés.

D'après un reportage de Sébastien St-Onge