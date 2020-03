2 nouveaux cas de COVID-19 en Outaouais

Lors de sa conférence de presse quotidienne et après une journée de repos, le premier ministre québécois, François Legault, a précisé que Montréal et l’Estrie continuaient d’être les régions où il y a plus de cas.

Le nombre de Québécois atteints de la COVID-19 progresse en moyenne de plus de 300 cas chaque jour depuis une semaine. La province compte d'ailleurs à elle seule presque la moitié de tous les cas confirmés au Canada.

Plus de 2840 cas de COVID-19 ont été confirmés au Québec, soit 342 de plus que la veille.

Le premier ministre a rappelé qu’il ne fallait pas se promener d’une région à l’autre.

On a annoncé hier qu’on interdit la location de chalets, on ne veut pas de gens qui se promènent la fin de semaine , a ajouté M. Legault.