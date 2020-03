Coronavirus : 27 cas enregistrés en Abitibi-Témiscamingue

C'est trois de plus que le nombre enregistré samedi.

C'est ce qu'indique le gouvernement dans sa mise à jour quotidienne.

Samedi, le gouvernement a décidé d'installer des barrages policiers aux entrées et sorties de l'Abitibi-Témiscamingue et de sept autres régions éloignées pour limiter les déplacements des personnes et éviter la propagation du coronavirus.

Les mesures pour les frontières, on sait que tout le nord et l'est sont des régions où on a moins de personnes infectées que le sud du Québec, on veut que ça reste comme ça. Pour l'instant, c'est une bonne chose qu'il y ait moins de cas. On demande aux gens du sud du Québec de ne pas aller au nord du Québec , a lancé le premier ministre, François Legault.

Il a également rappelé qu'il est interdit d'aller dans les chalets et a demandé à ceux qui sont actuellement dans leur chalet de rester sur place.

Au Québec, le total de personnes infectées par le virus est passé à 2840, un bon de 342 nouveaux cas, mais aucun nouveau décès.