À Ottawa, la rue Elgin sera fermée pour travaux jusqu’en juillet

Cette fermeture permettra de bétonner les trottoirs, d’installer des pavés et des œuvres d’art public dans les espaces polyvalents, de réaliser l’aménagement paysager, de poser le reste du mobilier urbain et d’appliquer la dernière couche d’asphalte le long de la rue Elgin , peut-on lire sur le site Internet de la Ville.

Pendant cette période, les automobilistes, cyclistes et chauffeurs d’autobus qui empruntent habituellement cette rue devront suivre un itinéraire de déviation. De ce fait, les circuits 5, 14 et 114 d’OC Transpo seront déviés.

Des mesures pour freiner la COVID-19

La Ville d’Ottawa précise que des mesures seront prises sur le chantier pour freiner la propagation de la COVID-19, avec notamment l’installation de postes de lavage des mains et la prise de mesures supplémentaires de nettoyage et de désinfection, et de distanciation sociale, si possible.

Il se peut que le plan de travail change si la situation empire ou si l’entrepreneur reçoit l’ordre de remettre à plus tard les travaux. La Ville d'Ottawa

Le 16 décembre dernier, la rue Elgin avait été rouverte à la circulation entre l’avenue Laurier et la rue Catherine, après un an de travaux majeurs.

Les travaux ont eu d’importantes répercussions sur les commerçants du secteur, qui ont vu leur achalandage baisser au cours de la dernière année.