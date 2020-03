Le gouvernement du Québec a lancé il y a deux semaines une vaste campagne de recrutement pour faire face à la COVID-19, appelant le personnel de la santé retraité ou ayant quitté le réseau en renfort.

Si des milliers de personnes se sont manifestées, certaines sont en train de se désister, déplore le Syndicat des professionnelles en soins de Chaudière-Appalaches (SPSCA). Il y a moins de volontaires qu'au début parce que la crise s'accentue. Ils se désistent avant même de revenir , affirme Carole Mercier, vice-présidente nord au SPSCASyndicat des professionnelles en soins de Chaudière-Appalaches .

Les gens ont peur tout simplement. Plus il y a de cas hospitalisés, plus il y a de risques de contamination, plus les gens ont peur de revenir.

Carole Mercier, vice-présidente nord au SPSCA