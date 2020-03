L'Association assure que les pharmaciens ne reçoivent actuellement pas d' EPIéquipement de protection individuelle de la part du gouvernement. L'organisation dit comprendre que l'approvisionnement est limité et doit être réparti correctement, mais souhaiterait que les pharmaciens ne soient pas négligés.

Les pharmaciens communautaires sont vraiment en première ligne de ce qui se passe en ce moment. Shelita Dattani, porte-parole, Association des pharmaciens du Canada

Shelita Dattani, directrice du développement de la pratique de l'Association, affirme que des patients potentiellement exposés au virus peuvent se rendre en pharmacie et qu’en l’absence d’ EPIéquipement de protection individuelle , cela représente un risque pour les pharmaciens.

Shelita Dattani, directrice du développement de la pratique de l'Association des pharmaciens du Canada Photo : Courtoisie : Association des pharmaciens du Canada

Auparavant, il était possible de commander des EPIéquipement de protection individuelle directement auprès des fabricants, selon Mme Dattani. Chose désormais impossible, étant donné l’importante demande au niveau mondial.

L'association souhaite également que les pharmaciens soient soutenus et reconnus comme le sont d'autres travailleurs de première ligne du milieu de la santé. Cela comprend un accès aux services de santé mentale et aux tests de COVID-19 lorsqu'ils seront plus largement disponibles.

La porte-parole souhaite également que les pharmaciens puissent avoir accès aux garderies qui se sont ouvertes dans certaines provinces, dont l'Ontario, spécifiquement pour accueillir les enfants du personnel de santé.

Parfois, les gens nous oublient , regrette-t-elle.

Protéger les patients et le personnel

Le pharmacien Mike Cavanagh possède deux pharmacies à Lindsay, où la majorité de ses clients sont des personnes âgées.

Plus tôt cette semaine, il a adopté une nouvelle mesure pour filtrer les patients à l’entrée de ses succursales. Un procédé qui inclut des questions sur les antécédents de voyage, le contact avec des personnes testées positives au coronavirus et les symptômes.

En une journée, trois clients se sont vu refuser l’entrée dans une des deux pharmacies de Mike Cavanagh. Dans ces cas-là, il est possible de faire livrer les médicaments, assure-t-il. Mais ces refus démontrent l’utilité de la nouvelle mesure de sécurité, selon lui.

Mais elle nécessite nécessite le port d’un masque pour l’employé chargé de filtrer les clients. Jusque-là, M. Cavanagh utilisait le stock de 20 masques dont lui a fait don un membre de la communauté, mais ce stock sera épuisé d’ici 10 jours, dit-il.

Le pharmacien et propriétaire de pharmacie Mike Cavanagh craint de manquer de masques que le personnel doit porter lorsqu'il filtre les patients à l'entrée. Photo : Courtoisie : Mike Cavanagh

Nous ne disons que l'un mérite quelque chose de plus que l'autre , a-t-il déclaré, ajoutant qu'il comprenait que les hôpitaux devraient avoir la priorité pour les EPIéquipement de protection individuelle . Nous voulons simplement être également considérés, notamment car nous voyons beaucoup de patients .

Nous voyons quotidiennement plusieurs patients, probablement plus de patients que d'autres professionnels de la santé. Nous voulons également nous assurer que nous sommes en sécurité. Mike Cavanagh, pharmacien propriétaire

Mike Cavanagh estime que les pharmaciens sont connus pour être les professionnels de la santé les plus accessibles. Sa pharmacie la plus achalandée voit environ 200 patients par jour, y compris environ 40 consultations en personnes.

Approvisionnement extrêmement tendu

Interrogée sur cette considération des pharmaciens concernant les ressources en EPIéquipement de protection individuelle , Santé Canada a renvoyé la question vers la ministre de la Santé de la province, Christine Elliot.

Une porte-parole du ministère a déclaré que bien que le rôle des pharmaciens soit apprécié, la chaîne d'approvisionnement mondiale pour les EPIéquipement de protection individuelle est extrêmement tendue.

Les équipements de protection individuelle sont en priorité pour les travailleurs de première ligne qui peuvent être exposés (contact étroit à moins de deux mètres) à des membres du public qui sont symptomatiques , a écrit Hayley Chazan dans un communiqué.

Elle renvoie vers le nouveau site Web de la province qui aide les entreprises et le gouvernement à travailler ensemble pour combler les pénuries en supprimant les obstacles pour permettre aux entreprises de produire des masques, des tampons et des respirateurs.

Avec les informations d'Angelina King, CBC News