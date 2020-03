Le ministre de la Voirie et de l’Infrastructure Greg Ottenbreit avait publié ce tweet samedi matin.

Le tweet était une photo où on pouvait voir un texte qui était encerclé et surligné et où Dieu indique que quand il envoie une épidémie sur son peuple, si celui-ci prie, se repente et se détourne du mal qu’il a fait alors il sera pardonné et ses terres seront restaurées.

Dans son tweet, Greg Ottenbreit suppose que « si cela a fonctionné il y a quelques milliers d’années… ça ne peut pas faire de mal ».

Après les faits, le député de Yorkton a souligné que sa foi chrétienne est importante pour lui et qu’il a l’intention d’encourager ceux qui sont enclins à prier à le faire.

Il a aussi affirmé qu’il a réalisé que le message pourrait faire croire qu’il pense que c’est ce que tout le monde devrait faire et que c’est pour cette raison qu’il l’a supprimé.

Ce n’est pas la première fois que Greg Ottenbreit crée la controverse concernant ses croyances.

L’an dernier, il avait dû expliquer des propos tenus lors d'un rassemblement de militants pro-vie alors qu’il était le ministre responsable de la Santé dans les milieux ruraux et éloignés.