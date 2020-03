16 nouveaux cas et une deuxième maison de retraite touchée par la COVID-19 à Ottawa

Cette résidence pour aînés, située non loin de la gare de train VIA Rail et de la station Hurdman du train léger, est la deuxième de la ville à être touchée par l'épidémie de COVID-19. La première était la maison de retraite des Promenades à Orléans. Santé publique Ottawa ne précise pas combien de personnes étaient infectées dimanche dans ces institutions.

Tous les résidents ont été informés et sont en auto-isolation. Le personnel de la maison de retraite continue de faire l'objet d'un dépistage et a reçu pour instruction de porter de l’équipement de protection individuelle dans l’établissement, en particulier de porter un masque lors de l'entrée dans le bâtiment , indique la médecin en chef de Santé publique Ottawa, Vera Etches, dans un communiqué.

Le nombre total de cas de COVID-19 à Ottawa est maintenant officiellement 122.

Un employé du CHEO est atteint

Un employé de la clinique des soins ambulatoires du Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario (CHEO) a contracté la COVID-19, a confirmé l’établissement de santé dimanche.

Cette personne, qui travaillait dans la clinique du CHEOCentre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario qui s’occupe des patients extrêmes , fait partie des cas de COVID-19 confirmés samedi par Santé publique Ottawa.

La personne s’est trouvée [au] CHEOCentre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario pour la dernière fois le 18 mars et n’y est pas revenue , a indiqué l’hôpital dans un communiqué. Cependant, l’unité des soins ambulatoires a interrompu ses services depuis le 13 mars, a également précisé le CHEOCentre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario .

L'hôpital a aussi identifié trois personnes qui ont été en contact direct avec l'individu malade et leur a conseillé de s'isoler pendant 14 jours par mesure préventive.