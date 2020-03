Coronavirus : le premier fabricant mondial de gants débordé par la demande

La société malaisienne Top Glove Corporation Bhd, premier fabricant mondial de gants en caoutchouc, est incapable de faire face au pic de la demande qu'elle observe actuellement, en provenance d'Europe et des États-Unis principalement, à cause de l'épidémie de coronavirus.

Selon Lim Wee, président exécutif du groupe, les commandes passées au cours des dernières semaines représentent près du double de la capacité de production de Top Glove, qui est de 200 millions de gants en caoutchouc naturel et synthétique par jour.

Top Glove fabrique environ 20 % de l'offre mondiale.

Certains clients paniquent. Alors qu'ils commandent normalement 10 conteneurs par mois, ils sont soudainement passés à 20 conteneurs , a déclaré Lim Wee à Reuters.

Ils commandent 100 % de plus, nous ne pouvons augmenter notre production que de 20 %. Il y a donc une pénurie d'environ 50 % à 80 % , a-t-il précisé.

Les gants sont en forte demande, notamment de la part des équipes médicales à travers le monde. Photo : Getty Images / Ethan Miller