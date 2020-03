COVID-19 : plus de 31 000 morts et près de 667 000 cas confirmés dans le monde

La COVID-19 a fait au moins 31 412 morts dans le monde, où l’on compte plus de 667 090 cas dans 183 pays et territoires depuis le début de l'épidémie.

Le bilan établi par l'Agence France-Presse (AFP) à partir de sources officielles dimanche matin fait également état d’au moins 134 700 cas considérés comme guéris.

C’est toujours en Italie que l’on compte le plus grand nombre de morts avec 10 023 décès pour 92 472 cas. Les autorités indiquent que quelque 12 384 personnes sont considérées comme guéries.

Avec 6528 morts pour 78 747 cas, l'Espagne est le pays le plus touché après l’Italie.

Un patient, infecté par la COVID-19, est transporté dans un avion militaire allemand A400M lors d'une opération de transfert de Strasbourg à Ulm, en Allemagne, le 29 mars 2020. Photo : Reuters / Christian Hartmann

La Chine continentale rapporte 3295 morts (81 394 cas), l'Iran compte 2640 morts (38 309 cas), et la France fait état d’un bilan de 2314 morts (37 575 cas).

La France a engagé dimanche la plus importante opération d'évacuation de malades contaminés : deux trains médicalisés avec 36 patients à leur bord ont quitté Nancy et Mulhouse pour la Nouvelle-Aquitaine. Un avion militaire allemand a également transféré deux malades de Strasbourg vers un hôpital d'Ulm, dans le sud-ouest de l'Allemagne. De nombreux patients du Grand Est français – l'une des régions les plus touchées – ont aussi été transférés par voie aérienne, terrestre et ferroviaire vers d'autres régions françaises et les pays frontaliers.

Au Royaume-Uni, où l’on fait état de 1019 morts et 17 089 personnes touchées, on se prépare à une longue période de confinement, selon Michael Gove, bras droit du premier ministre, Boris Johnson.

Le confinement devrait rester en place probablement jusqu'à fin mai, peut-être même début juin. Mai est optimiste , a estimé l'épidémiologiste Neil Ferguson de l'Imperial College London, qui conseille le gouvernement.

Dans une lettre adressée aux Britanniques, le premier ministre Johnson, lui-même déclaré positif, a prévenu que la situation allait s'aggraver avant de s'améliorer .

Mais c’est aux États-Unis où l’on trouve le plus grand nombre de cas avec 124 686 contaminations officiellement recensées, dont 2191 décès.

Après l'avoir envisagé, le président Donald Trump a renoncé à placer en quarantaine l'État de New York, où l’on trouve près de la moitié des cas de COVID-19 dans le pays.

Le pape pour un cessez-le-feu mondial

Le souverain pontife s'est associé à l'appel du secrétaire général de l'ONU pour un cessez-le-feu immédiat et mondial. Photo : via reuters / Vatican Media

S’associant à l’appel de l’ONU en faveur d'un cessez-le-feu immédiat et mondial afin de préserver les civils les plus vulnérables face au coronavirus, le pape François a invité à cesser toute forme d'hostilité, en favorisant la création de couloirs pour l'aide humanitaire, l'ouverture à la diplomatie et l'attention envers ceux qui se trouvent dans une situation d'une grande vulnérabilité .