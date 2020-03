Combien de temps ça va durer, se demandent des aînés de Baie-Comeau

Avec l'interdiction des visites, les mesures de distanciation sociale lors des repas et la restriction des sorties, les aînés sont de plus en plus confinés dans leur chambre ou dans leur logement.

À l'Oasis des Pionniers de Baie-Comeau, les 90 résidents comprennent l'importance de ces directives, mais ils espèrent pouvoir recommencer à sortir et à recevoir des visiteurs bientôt, indique la directrice générale de la résidence pour personnes âgées, Clara Mayer.

En ce temps de crise, Clara Mayer doit composer au quotidien avec l'inquiétude de ses résidents. Photo : Radio-Canada / Benoit Jobin

C'est la fameuse question : comment de temps ça va durer? [...] Les discussions, c'est sûr que c'est beaucoup l'inquiétude aussi. Les gens ne comprennent pas nécessairement pourquoi on restreint, veut, veut pas, leur liberté , raconte Mme Mayer.

Avec les informations de Marlène Joseph-Blais