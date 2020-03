Sophie Grégoire Trudeau est guérie de la COVID-19

Je voulais vous donner des nouvelles : je me sens tellement mieux et j’ai reçu un bilan de santé positif de mon médecin et de Santé publique Ottawa , a-t-elle publié sur sa page Facebook. Du fond du cœur, je tiens à remercier tous ceux et celles qui m’ont envoyé leurs meilleurs vœux. J’envoie tout mon amour et mon courage aux personnes qui souffrent en ce moment.

Sophie Grégoire Trudeau avait été testée positive à la COVID-19 le 12 mars à son retour du Royaume-Uni. Sa quarantaine a débuté après qu’elle eut ressenti des symptômes à son retour au pays. Elle la vivait depuis dans une aile séparée de son mari et de leurs trois enfants dans leur résidence de Rideau Cottage à Ottawa.