COVID-19 au Canada : les plus récentes nouvelles

Du fond du cœur, je tiens à remercier tous ceux et celles qui m’ont envoyé leurs meilleurs vœux. J’envoie tout mon amour et mon courage aux personnes qui souffrent en ce moment , a-t-elle publié sur sa page Facebook.

Un premier cas de COVID-19 a été confirmé au Nunavik dans le nord du Québec. La Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik a confirmé que la personne qui a reçu le diagnostic est une femme dont l'âge n'a pas été spécifié. Elle réside à Salluit, une localité de 1200 habitants.

Le cauchemar tire à sa fin pour les Canadiens coincés au large du Panama sur le paquebot Zaandam. Le navire de croisière à bord duquel sont bloqués 248 Canadiens, va finalement pouvoir traverser le canal de Panama pour poursuivre sa route jusqu'à sa destination finale à Fort Lauderdale, en Floride. Le ministre des Affaires étrangères, François-Philippe Champagne, a confirmé l'information sur son compte twitter samedi.

L'Ontario a dépassé samedi la barre du millier de cas de COVID-19. La dernière mise à jour des chiffres de la province fait état d'un total de 1144 personnes infectées depuis le début de la crise, une augmentation de 151 depuis vendredi.

Le bilan :

Le Canada compte 5655 cas de COVID-19 – confirmés et probables – et 61 décès liés à la maladie. Les principales provinces touchées sont le Québec (2498), l’Ontario (1144), la Colombie-Britannique (884) et l’Alberta (621).