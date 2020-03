Les rassemblements de plus de cinq personnes interdits en Ontario

C'est ce qu'a confirmé la province par voie de communiqué en soirée samedi.

Le premier ministre Doug Ford en avait fait allusion lors de son allocution quotidienne, samedi.

Le médecin hygiéniste en chef de la province, le Dr David Williams, avait précisé, lors de son propre point de presse en après-midi, que les familles de plus de cinq personnes ainsi que les entreprises qui fournissent des services essentiels ne seraient pas visées.

Dans son communiqué officiel, le gouvernement Ford explique que le décret touche les événements publics et rassemblements organisés. Le nombre de personnes autorisées à participer à des obsèques est maintenant limité à dix , explique-t-on d'ailleurs. La règle remplace celle qui interdisait les rassemblements de 50 personnes ou plus établie le 16 mars dernier.

Ontariens, Ontariennes, je vous encourage vivement à agir de manière responsable et à rester chez vous, sauf en cas d'absolue nécessité , a ajouté le premier ministre Ford dans le communiqué émis vendredi.

Le communiqué officiel se poursuit comme suit : On entend notamment par événements publics et rassemblements organisés les défilés, les mariages, les activités de socialisation et les services collectifs dans les lieux de culte. Ce nouveau décret remplace le décret d'urgence existant qui interdisait l'organisation d'événements publics de plus de cinquante personnes.

Une première version du communiqué affirmait que les rassemblements de cinq personnes ou plus étaient visés. Les communications du ministère de la Santé ont modifié le libellé et ont opté pour plus de cinq personnes plus tard dans la soirée de samedi.

151 nouveaux cas de COVID-19 se sont déclarés dans la province, samedi, pour un total de 1144 depuis le début de la pandémie.