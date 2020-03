Des Franco-Ontariens d'Ottawa coincés sur un paquebot pourront regagner l'Amérique du Nord

Lucie et Michel Cayouette, ainsi que Denise Lemire et Gilles Laporte, font partie des Canadiens à bord du Zaandam du croisiériste Holland America.

M. Cayouette, 66 ans, et sa conjointe Lucie, 63 ans, sont montés à bord du paquebot le 7 mars dernier au large de Buenos Aires, en Argentine.

Au début, c’était la croisière s’amuse, mais quand on a su qu’on devait rester dans notre petite cabine, on s’amuse moins , a-t-il reconnu.

Le plus dur, c’est d’être confinés dans la chambre, parce qu’auparavant, on pouvait se promener, puis c’était bien de prendre l’air quand on voulait. Michel Cayouette, passager du Zaandam

La compagnie Holland America a annoncé vendredi le décès de quatre passagers, sans en préciser la cause, et la contamination d'au moins deux autres à la COVID-19.

Samedi soir, le gouvernement panaméen a annoncé qu'il autorisait finalement le paquebot Zaandam à traverser le canal de Panama. Selon la compagnie, les passagers pourraient débarquer au port de Fort Lauderdale, en Floride.

Le ministre fédéral des Affaires étrangères, François-Philippe Champagne, a confirmé le tout sur son compte Twitter. Affaires mondiales a dit être au courant que 248 Canadiens se trouvent à bord du navire, soit 247 passagers et un membre d'équipage.

Depuis, bon nombre de passagers ne présentant pas de symptômes ont été transférés dans un autre bateau de croisière, le Rotterdam qui se dirige également vers Fort Lauderdale. Denise Lemire et Gilles Laporte font partie des voyageurs qui ont pu être transférés.

M .Cayouette et sa conjointe espèrent aussi pouvoir prendre place à bord du Rotterdam. Cet autre navire peut accueillir 400 passagers du Zaandam.

Les personnes de 70 ans et plus sont les premières personnes désignées qui peuvent aller dans l’autre bateau, dans le Rotterdam , a expliqué M. Cayouette. Le transfert de personnes se fait quand même assez bien. On transfère environ 60 personnes à l’heure.

Selon M. Cayouette, une troisième vague de transfert devrait avoir lieu prochainement.

Avec les informations de Daniel Bouchard, du Guardian et de l'AFP