Difficile d’obtenir un dépistage de la COVID-19 à Shawinigan

Une note envoyée aux employés du réseau de la santé, dont Radio-Canada a obtenu copie, est pourtant claire. Un usager qui présente au moins un symptôme clinique reconnu et qui a fréquenté des lieux publics dans la ville de Shawinigan ou qui réside dans cette ville peut obtenir un rendez-vous pour un dépistage préventif.

La directrice de la santé publique de la Mauricie et du Centre-du-Québec, Marie-Josée Godi, a précisé vendredi lors d’un point de presse que les critères cliniques ont également été élargis.

Auparavant, il était question de toux, de fièvre et de difficulté respiratoire. On a récemment ajouté à ces critères cliniques la perte d’odorat et d’autres symptômes qui peuvent s’apparenter à la grippe. On parle de mal de gorge et de mal de tête. Ces éléments-là ont été intégrés à notre ligne d’appel , a-t-elle assuré.

Or, Radio-Canada a reçu de nombreux témoignages de personnes qui considèrent avoir des symptômes du coronavirus, mais à qui on aurait refusé un rendez-vous pour le dépistage.

Mon fils de 7 ans tousse depuis une semaine. Il a de la diarrhée et aujourd'hui, il vomit ses sécrétions. Il a été en contact la semaine dernière avec quelqu’un qui est maintenant en quarantaine; dans une maison où une personne a reçu un diagnostic positif. Je suis très inquiète pour sa santé. On refuse de le tester, car actuellement, il ne fait pas de fièvre , explique une femme qui désire garder l’anonymat.

La direction de la santé publique assure que la directive a bel et bien été envoyée à la centrale téléphonique d’Info Santé, qui s’occupe de réserver les rendez-vous pour les tests de dépistage.

La directive a été envoyée au 811 jeudi soir. Maintenant, jusqu’à quel point l’information est reçue? On va s’assurer en sortant d’ici que tous les répondants du 811 mettent en application cette directive , a assuré Marie-Josée Godi vendredi après-midi.

