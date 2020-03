Les drag-queens s'invitent pour la bonne cause

Jusqu'à dimanche, il est possible d'assister dans le confort de votre salon au Drag Show Virtuel. Un spectacle-bénéfice produit par les drag-queens de Québec pour amasser des fonds en cette période de crise.

On voulait faire quelque chose pour garder notre présence. Les travailleurs autonomes et les artistes vivent des moments difficiles et on voulait trouver une façon d'aider ces gens-là , explique Gabriel Meagher-Gaudet, alias Gabry Elle.

La drag-queen Gabry Elle Photo : Radio-Canada / Claudia Genel

L'idée d'un spectacle virtuel permet de rejoindre un vaste public et même certaines personnes qui ne fréquentent pas les cabarets ou qui n'ont tout simplement pas l'âge d'y entrer.

C'est ouvert à tout le monde, aux enfants et aux personnes plus âgées qui sont en confinement. Ça, je pense aussi que c'est très apprécié! Gabriel Meagher-Gaudet

Le même genre de concept a été proposé par la communauté drag de Montréal à la mi-mars. Les initiatives québécoises ne sont pas passé inaperçues. Elles ont même inspiré les drags-queens françaises. Le 5 avril, ce sera au tour des Folles de Paris de proposer leur version parisienne du Drag Show Virtuel.

Jusqu'à maintenant, le spectacle de Québec a obtenu presque 8 000 visionnements et a permis d'amasser près de 6 000 $. Gabriel Meagher-Gaudet confie travailler déjà sur le prochain.