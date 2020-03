La STO réduira de moitié son service en semaine

La STO Société de transport de l'Outaouais a annoncé samedi avoir conclu une entente avec le syndicat des chauffeurs et des employés d’entretien pour un service de transport en commun révisé.

Le transporteur offrira désormais un service basé sur celui d’un samedi habituel, jusqu'à l'entrée en vigueur du service d'été, qui se fait habituellement à la mi-juin.

Depuis le 12 mars, la société de transport connaît une très forte baisse d’achalandage, soit 85 %, liée aux mesures gouvernementales visant à limiter les déplacements pour arrêter la propagation du nouveau coronavirus. Elle dit vouloir s’adapter à l’évolution des besoins de la clientèle, mais aussi mettre à contribution tous les chauffeurs selon un principe de rotation, et ce, dans le but de limiter l’exposition de chacun d’entre eux aux risques de contagion afin de conserver un niveau de main-d’œuvre .

Les détails des parcours et des horaires seront communiqués à la clientèle durant la semaine du 30 mars, précise la STOSociété de transport en commun dans un communiqué.

En entrevue à Radio-Canada, Joël Paul, représentant syndical des chauffeurs et des employés de la STOSociété de transport de l'Outaouais , s'est dit entièrement satisfait de l'entente.

On est fier d’avoir protégé les jobs de tout le monde, que tout le monde soit rassuré d'être rémunéré. À moins d’une catastrophe, qu’ils ferment la place au complet, tout le monde est protégé , a-t-il commenté.

Les chauffeurs d'autobus de la STOSociété de transport de l'Outaouais pourront choisir entre faire une semaine de 4 ou de 3 jours, tout en n'ayant pas de baisse de salaire. Ils devront toutefois se rendre disponibles si l'employeur a besoin d'eux.

Tous les employés réguliers travailleront et seront rémunérés, ce qui représente 551 chauffeurs et 146 employés de l’entretien. Selon la rotation, les employés sont mis en disponibilité et doivent pouvoir se présenter au travail sur appel , a indiqué la STOSociété de transport de l'Outaouais par courriel.

Le représentant syndical précise toutefois que certains employés temporaires du service d'entretien pourraient être mis à pied.

En ce moment on est en train de travailler là-dessus. On va sûrement avoir une entente pour les garder , a nuancé M. Paul, dont le syndicat représente 711 membres.

Enfin, les usagers de la STO qui souhaitent être remboursés doivent en faire la demande en envoyant un courriel à l'adresse serviceclientele@sto.ca  (Nouvelle fenêtre) ou par téléphone au 819 770-3242.

Avec les informations de Kim Vallière