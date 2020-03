Nouvelle-Écosse : plus de 100 cas de COVID-19, dont un dans un foyer de soins

Les 20 nouveaux cas annoncés portent le total à 110, le plus élevé des provinces maritimes et le second plus élevé en Atlantique après les 120 cas d’infection recensés à Terre-Neuve-et-Labrador.

Cas de COVID-19 dans un foyer de soins

Une des personnes déclarées positives à la COVID-19 est membre du personnel du foyer de soins R. K. MacDonald, à Antigonish.

Un employé de Lewis Hall, une communauté privée de retraités à Dartmouth, a également obtenu un résultat positif.

Aucun résident de ces établissements ou autre membre du personnel ne présentent des symptômes, selon les autorités de santé publique, mais certains d’entre eux ont été isolés par mesure de précaution .

Les gens ayant été en contact avec les deux individus atteints sont testés pour la COVID-19, assurent les responsables de la santé publique.

Il n’y a pas de cas de COVID-19 parmi les résidents des établissements de soins de longue durée en Nouvelle-Écosse, indique samedi le gouvernement provincial.

L’âge des 110 Néo-Écossais atteints va de moins de 10 ans à plus de 70 ans. Trois personnes sont hospitalisées. Quatre personnes se sont rétablies après avoir contracté la COVID-19.

Les responsables de la santé publique ne spécifient pas les régions d’origine des patients, par souci de confidentialité, mais indiquent que des cas de contamination ont été signalés dans toutes les régions de la province.

La Nouvelle-Écosse est la plus peuplée des trois provinces maritimes, mais aussi celle qui teste le plus ses résidents. En date de samedi, 4141 personnes ont subi un test de dépistage de la COVID-19, et 4031 résultats ont été négatifs.

Les analyses d’échantillons sont maintenant effectuées au laboratoire de microbiologie du Centre des sciences de la santé QEII, à Halifax.

Le bilan du coronavirus en Atlantique

En date du samedi 28 mars, les provinces de l’Atlantique recensent 292 cas de COVID-19, soit 44 de plus que vendredi. Il y en a 120 à Terre-Neuve-et-Labrador, 110 en Nouvelle-Écosse, 51 au Nouveau-Brunswick et 11 à l'Île-du-Prince-Édouard.