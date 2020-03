Le NPD demande la démission du ministre albertain de la Santé

Je demande à Jason Kenney de démettre immédiatement Tyler Shandro de ses fonctions et de nommer un autre membre de son caucus comme ministre de la Santé , a déclaré vendredi Rachel Notley en réaction aux allégations d’intimidation dont fait l’objet le ministre.

Plus tôt cette semaine, le ministre albertain de la Santé a reconnu s’être rendu, en compagnie de sa femme, au domicile d’un médecin de Calgary pour lui demander de retirer de Facebook un mème qu’il avait publié.

Pour Tyler Shandro, la publication est diffamatoire et porte préjudice à Mme Shandro.

Un manque de jugement

Le ministre est accusé de s’être emporté outre mesure lors de cette confrontation, ainsi que dans des échanges de courriels dans lesquels il dénigre et menace d’autres citoyens qui l'interrogeaient sur une entreprise d’assurances complémentaires en santé dont lui et son épouse sont propriétaires.

Aucun Albertain ne devrait être menacé à son domicile et devant sa famille par un député du gouvernement , a déploré Mme Notley en rappelant que Tyler Shandro était en outre le ministre qui réglementait la profession du médecin avec lequel il a eu une altercation.

Cette attitude soulève des questions sur ses priorités en cette période de crise historique , estime la cheffe de l’opposition, qui parle d’un manque de jugement de la part de Tyler Shandro.

Ce n’est pas un comportement digne d’un ministre responsable de gérer une crise de santé publique. Rachel Notley, cheffe du Nouveau Parti démocratique de l'Alberta.

La vie des gens est en jeu. Les Albertains méritent un ministre qui se consacre à 100 % à leur santé et leur sécurité, mais aussi aux travailleurs de la santé de première ligne sur qui nous comptons , a indiqué Mme Notley.

Soutenu par le premier ministre Jason Kenney, Tyler Shandro n’a pas présenté d’excuses pour les actes qu’on lui reproche.

Je suis déterminé à assumer sans relâche mon rôle pendant cette pandémie et m’engage à ne plus me laisser distraire par les attaques sur les réseaux sociaux en ces temps extrêmement graves , a réitéré le ministre de la Santé par voie de communiqué.

Avec les informations de Charles Rusnell