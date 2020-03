31 nouveaux cas de COVID-19 à Ottawa, 8 en Outaouais et 5 dans l'est ontarien

Santé publique Ottawa indique également qu'il y a une « épidémie institutionnelle » dans une maison de retraite d'Orléans. Un cas y a été confirmé vendredi — la personne atteinte et son conjoint ont été hospitalisés, mais il n'a pas été possible samedi de savoir si des cas supplémentaires y ont été détectés.

Les autorités de santé publique n'ont pas fourni plus de détails sur ces nouveaux cas pour l'instant. Nous savons toutefois depuis vendredi qu'au moins 17 personnes sont hospitalisées, dont 7 d’entre elles aux soins intensifs.

Le Bureau de santé de l'est de l'Ontario (BSEO) a quant à lui signalé samedi soir 5 nouveaux cas sur son territoire, tous dans les Comtés unis de Prescott et Russell, ce qui porte à 9 le total dans l'est ontarien. Une de ces personnes est hospitalisée à l'Hôpital communautaire de Cornwall. Par ailleurs, quatre patients n'ont pas voyagé récemment, ce qui fait dire au BSEOBureau de santé de l'est de l'Ontario qu'il s'agit « d'infection dans la communauté ».

Quelques centaines de personnes de l'est ontarien sont toujours en attente des résultats de leur test.

Les dernières données de Santé publique Ontario font état d'un total de 1144 personnes infectées depuis le début de la crise, une augmentation de 151 depuis vendredi.

De ce nombre, 8 sont guéries et 18 sont décédées. Ce total n’inclut pas les 13 cas parmi les voyageurs en quarantaine à la base militaire de Trenton.

8 cas de plus en Outaouais

En Outaouais, 26 personnes sont déclarées, samedi, positives à la COVID-19, soit 8 personnes de plus que vendredi.

Dans son point de presse quotidien, le gouvernement provincial a fait état de 2498 cas confirmés et de 22 décès liés au coronavirus pour l'ensemble du Québec.

Après avoir invité les Québécois à éviter les déplacements entre les régions, le gouvernement Legault impose maintenant le contrôle des allées et venues dans huit régions éloignées de la province.

La mesure sera effective dès 16 h samedi. Les régions concernées sont celles du Bas-Saint-Laurent, de l’Abitibi-Témiscamingue, du Saguenay–Lac-Saint-Jean, de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, de la Côte-Nord, du Nord-du-Québec, du Nunavik et des Terres-Cries-de-la-Baie-James, a annoncé la vice-première ministre, Geneviève Guilbault, qui remplaçait le premier ministre, François Legault, en repos.

Selon Mme Guilbault, il n'y a pas de plans pour limiter les allées et venues avec l'Ontario pour le moment. Elle précise toutefois que la situation peut changer au fil des jours.