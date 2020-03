Juste le beau des réseaux sociaux

Tous les soirs, 21 h, le Jonquiérois attire des milliers d'auditeurs sur Instagram pour un spectacle mi-prévu, mi-improvisé. Pendant une heure, il reçoit des invités de toutes sortes, dont sa fidèle collaboratrice Véronique Cloutier.

Ce qui a commencé comme une blague est finalement devenu un véritable rendez-vous.

Ça a tout le temps été ma mission de divertir les gens et d’aider les gens dans leur vie peu importe ce qu’ils vivent, raconte le jeune qui est passé de 60 000 à 90 000 abonnés en deux semaines. Même avant le confinement, poursuit-il, beaucoup de gens m’écrivaient sur Instagram pour me dire que mes story et le contenu que je mettais sur Instagram, ça les faisait sourire et que ça les faisait oublier les bouts plus plates de leur vie.

Alors que le Québec est sur pause, Mathieu Dufour n’a quant à lui jamais été autant occupé.

On est rendu avec une équipe de booking. On reçoit des demandes, les gens m’écrivent… Des noms que j’aurais jamais pensé! , rigole l’humoriste.

Donner au suivant

Le Chicoutimien PH Cantin profite aussi de l’isolement pour s’adresser à ses 125 000 abonnés. On voit le plus beau des réseaux sociaux , philosophe le créateur de contenu web.

C’est avec sa compagnie Végane, mais pas plate que sa conjointe Jessie Nadeau et lui ont décidé de s’impliquer dans la crise du coronavirus. Leur entreprise offre maintenant la livraison de mets préparés. Une partie des profits va directement au personnel de la santé.

Oui c’est le fun faire de l’argent à gauche à droit avec ça [les réseaux sociaux], mais ça sert à pas grand chose une tribune si on ne l’utilise pas pour le bien de tout le monde , estime PH Cantin.

« Je m’adresse à toi » - PH Cantin

Plusieurs créateurs de contenu comme PH Cantin et Jessie Nadeau ont d’ailleurs utilisé leur tribune pour sensibiliser les jeunes depuis le début de la crise. Le message est toujours le même : restez chez vous et lavez vos mains.