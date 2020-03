La SQ établit des points de contrôle pour sensibiliser les « snowbirds »

Samedi et dimanche, des agents de la SQSûreté du Québec vont à la rencontre des voyageurs de retour des États-Unis aux postes frontaliers de Saint-Bernard-de-Lacolle, de Stanstead et de Saint-Armand.

D'autres points de contrôle doivent aussi être mis en place sur des routes secondaires empruntées par certains automobilistes.

Selon la sergente Ingrid Asselin, les voyageurs sont interrogés pour que l'on s'assure qu'ils ont bien compris les mises en garde des agents des services frontaliers à leur passage à la douane canadienne. On les informe également de l'ordre d'isolement obligatoire de 14 jours en vertu de l'état d'urgence sanitaire.

On leur rappelle aussi certaines consignes comme d'éviter toute visite, tout rassemblement, ajoute la porte-parole de la SQSûreté du Québec . On les encourage à planifier leur retour, à respecter les règles et à ne pas s'arrêter sur le parcours, mais de se rendre directement à la maison.

Il est important que les voyageurs qui rentrent à la maison et qui ont besoin de nourriture ou autres biens demandent l'aide de proches pouvant effectuer ces achats à leur place.

Une telle opération implique une interaction entre les patrouilleurs et des citoyens qui peuvent être porteurs du nouveau coronavirus. Des précautions s'imposent donc.

Les distances sont respectées par les policiers. Chaque policier a également à sa disposition dans sa voiture du désinfectant, des gants et des masques , énumère la sergente Asselin.

Par ailleurs, les automobilistes doivent demeurer à l'intérieur de leur véhicule et ce sont les policiers qui s'assurent de la procédure sécuritaire en restant à bonne distance.

Présente sur les lieux du point de contrôle de Saint-Bernard-de-Lacolle, Ingrid Asselin estime que la majorité des voyageurs de retour ont déjà prévu le coup et des proches ont rempli leur frigo avant leur arrivée.