Ambulanciers retraités et étudiants pourraient être appelés en renfort

Le ministère de la Santé et des Services sociaux veut faciliter le recours aux ambulanciers retraités et étudiants pour combler les besoins durant la pandémie de COVID-19. Leur aide pourrait être requise tant que l'urgence sanitaire sera en vigueur.

Le gouvernement a adopté des mesures cette semaine pour favoriser l'entrée ou la réintégration en poste si le besoin se fait sentir.

Urgences-santé, par exemple, a présentement 81 employés en quarantaine sur ses 1000 ambulanciers actifs. Si la proportion venait à augmenter, Québec veut pouvoir palier.

Pour les retraités ayant bénéficié du programme d'allocation de départ, l'obligation de ne pas travailler dans le secteur préhospitalier d'urgence est retirée pour la période visée , peut-on lire dans un communiqué de la directrice médicale nationale, Élyse Berger-Pelletier.

Les ambulanciers de plus de 70 ans et ceux à la retraite depuis plus de 5 ans ne sont pas éligibles à réintégrer leur fonction.

Les frais de formation, normalement payée par l'ambulancier lors d'un retour au travail, seront assurés par les établissements de santé.

Ceux qui réintègrent leur fonction sont invités à contacter leur ancien employeur pour discuter des changements à leur régime de retraite.

Étudiants à la rescousse

Les finissants des programmes en soins préhospitaliers d’urgence, qui devaient terminer leurs études en mai 2020, sont également interpellés par le gouvernement.

Ces étudiants se verront offrir un statut actif avec restriction s'ils respectent certaines conditions. Ils devront avoir complété ou être en voie de terminer leur cursus. Ils doivent aussi détenir un permis de conduire de classe 4A ou avoir complété le cours de conduite d’un véhicule d’urgence.

Ils seront contactés par leur établissement collégial ou le gouvernement, qui leur fournira un matricule. Certains étudiants pourraient entrer en fonction dès le 1er avril. Il s'agit, selon le gouvernement, d’une situation exceptionnelle

L’examen de certification obligatoire pour les étudiants finissants , le Programme national d'intégration clinique (PNIC), est remis à une date à déterminer.