Zahra et ses fleurs, de Steve Laflamme

Qui suis-je?

Je suis originaire de Saint-Félicien, au Lac-Saint-Jean, et je vis à Québec. J’enseigne la littérature au Cégep de Sainte-Foy depuis 2001. Mon premier roman, un thriller, Le chercheur d’âme (Éditions de l’Homme), a été salué par la critique, tant au Québec qu’en Europe, en plus d’être finaliste pour le Prix du Salon du livre du Saguenay–Lac-Saint-Jean en 2017. Au printemps 2018, j’ai remporté le prix littéraire Damase-Potvin, dans la catégorie écrivain professionnel, pour ma nouvelle noire intitulée Quatre fois, quatre saisons. En 2019, j’ai fait paraître deux romans : Sous un ciel d’abîme (Éditions de l’Homme), un autre thriller mettant en vedette mon enquêteur Xavier Martel, et Peau d'âne, un thriller inscrit dans la collection des Contes interdits des éditions ADA.

Ma nouvelle en quelques mots

Le protagoniste de Zahra et ses fleurs a toujours passé sa vie dans les livres, à emprunter les mots des autres, à vivre par procuration. Jusqu'au jour où il comprend que sa passivité non seulement ne le mène nulle part, mais qu'en plus elle fait de lui un lâche.

Ma source d’inspiration pour ce texte

À la base de cette nouvelle se trouvent les images qui ont circulé de par le monde d'enfants syriens ensanglantés, qui vivent dans l'horreur quotidienne, se demandant s'ils survivront à une autre journée. Le contraste entre le confort nord-américain et la précarité moyen-orientale ne peut laisser indifférent, et malgré tout, il s'est trouvé une forte quantité de Québécois et de Canadiens pour se plaindre de l'accueil de quelques milliers de Syriennes et Syriens au Canada. Ce texte émane de mon indignation vis-à-vis de l'attitude nord-américaine à l'égard des personnes réfugiées.

Les premières lignes de ma nouvelle

La balle graillonnée par le pistolet était pourtant réservée pour Antonin Daviau. J’avais buriné ses initiales sur le projectile. Qu’à cela ne tienne : la détonation s’est étouffée dans le fracas des gravats et le sfumato de la poussière.



***



À qui sont ces bombes qui sifflent au-dessus de nos têtes? aurait demandé Racine s’il avait écrit l’histoire d’Alep plutôt qu’Andromaque. Là où la panique m’a forcé à m’engouffrer – un étranglement entre deux murs d’adobe qui résistent aux charges de l’ennemi comme je combats l’effroi –, lire serait un luxe d’Occidental qui répudie la peur. Mais pour les caciques qui ont fabriqué cette guerre, lire aurait pu sauver quelques vies – au diable le poncif.. Extrait de Zahra et ses fleurs, de Steve Laflamme

