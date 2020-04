Née d’un père sénégalais et d’une mère québécoise, je suis étudiante au doctorat en physique à l’Université de Sherbrooke. Grande lectrice, j’aime me consacrer à l’écriture dans mes temps libres.

Une dernière scène expose les réflexions de deux fiancés qui, lors d’une randonnée sous un ciel gris, tentent de répondre à la question : comment en sommes-nous arrivés là?

Ma principale source d’inspiration pour cette histoire était la photo d’une femme de dos, sur une montagne, par une journée nuageuse. J’ai également écouté en boucle l’album We Slept at Last (Nouvelle fenêtre) , de Marika Hackman, pendant l’écriture de la nouvelle.

Ophélie le devançait de quelques mètres. Adam avait feint de devoir renouer ses lacets et l’avait convaincue de continuer sa route. « Je te rattraperai », lui avait-il dit, nonchalant. Ophélie avait levé les yeux au ciel, rare démonstration de frustration, puis avait poursuivi son chemin sur le sentier escarpé. Encore aujourd’hui, alors qu’elle n’avait plus rien à perdre, elle se retenait de lui dire tout ce qui se bousculait dans sa tête. Lorsqu’ils s’étaient rencontrés, Adam avait été charmé par la réserve d’Ophélie, par ses sourires menus et ses mots soigneusement choisis. Aujourd’hui, il aurait aimé qu’elle lui hurle sa colère, ne serait-ce que pour la sentir vivante. Qu’elle laisse tomber son masque, et qu’elle lui laisse enfin voir la tempête qu’il sentait gronder en elle.

Extrait de Une dernière scène, de Chloé Gauvin-Ndiaye