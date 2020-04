Née à Montréal, aujourd'hui banlieusarde décomplexée, je profite à plein de mes jours sans obligations et sans contraintes de retraitée, après avoir alterné entre une carrière d'intervenante en théâtre auprès de diverses clientèles et celle de fonctionnaire. Je suis aussi l'autrice de deux romans, Fast Forward et Croque-monsieur, publiés chez Québec Amérique.

Tant pis relate les dernières heures d'une femme arrivée au bout d'une existence qu'elle ne peut plus percevoir autrement que vide, sans objet et sans projet.

Je suis retournée dans le temps, à la rencontre d'une de ces femmes qui avaient obéi, cédé ou adhéré aux conventions d'une époque et qui se sont retrouvées, en milieu de vie, ignorées, isolées, voire méprisées, flouées, au milieu d'un monde qui s'était transformé sans elles.

La fenêtre de ma chambre est encore coincée. Je me suis cassé deux ongles et écorché la main à essayer de l'ouvrir. Tant pis. Le concierge refuse de monter depuis que je me suis plainte de son chien au propriétaire. Le robinet de la cuisine fuit depuis un mois. Tant pis. Ce n'est pas moi qui paie l'eau chaude et je n'ouvre pas souvent les fenêtres. C'est mauvais pour mes rhumatismes et les courants d'air me font tousser.



J'aurai cinquante ans mardi prochain. J'ai essayé de compter les jours passés, j'ai perdu le décompte à cause des années bissextiles. Tant pis. Il m'aurait fallu une calculatrice. Je n'en ai pas. De toute façon, je n'ai jamais su me servir de ces machines-là. Et c'était juste pour passer le temps..

Extrait de Tant pis, de Diane Sansoucy