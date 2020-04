On m’attend ailleurs, de Suzanne Dionne

Qui suis-je?

Je suis originaire de Windsor, une petite ville papetière des Cantons de l’Est, mais j’ai fait de Québec ma ville d’adoption. Bachelière en pédagogie, puis en langue et littérature, j’ai été professeure de français, de littérature et d’art dramatique au secondaire pendant une dizaine d’années. Après un changement de carrière qui m’a menée, pour de nombreuses années, dans le domaine de l’immobilier comme courtière, je reviens à mes premières amours. J’ai toujours conservé mon désir d’écrire, et je m’y consacre désormais, pour éclairer mon nouveau parcours de vie. Ma participation au cercle d’écriture Gris de Mémoire, de 2008 à 2019, m’a permis de peaufiner mon écriture. J’ai publié un recueil de nouvelles à compte d’auteur (Arabesques, Sur les ailes du temps, 2014, en vente sur Amazon.com  (Nouvelle fenêtre) ), et deux nouvelles publiées par la Plume Grise, un collectif d’auteurs de plus de 50 ans. La Société littéraire de Charlesbourg m’a accordé une mention d’honneur pour ma nouvelle Jamais, je ne t’oublierai en 2016. Depuis un an, je travaille à un autre recueil de nouvelles et de poésie.

Ma nouvelle en quelques mots

Cette nouvelle met en scène deux personnages. La jeune femme qui s’en va au sacrifice, incitée par sa mère, et la mère qui, à la fin, doute du bien-fondé de ses encouragements. Dans les deux personnages, il y a des passages de sublimation du sacrifice et des passages de doutes. En faisant vivre ces deux êtres, c’est comme si j’avais voulu comprendre de l’intérieur les motivations et les sentiments qui habitent les cœurs de ceux qui se laissent influencer par de beaux discours jusqu’à y sacrifier leur propre vie.

Ma source d’inspiration pour ce texte

Chaque fois que j’entendais aux nouvelles télévisées qu’un adulte ou un enfant s’était fait exploser, j’étais atterrée. Pourquoi tant de haine, tant de vengeance, et pourquoi tant d’innocentes vies sacrifiées? J’ai voulu exprimer dans mes mots toute cette douleur… et que dans l’âme humaine tout n’est jamais noir ou blanc. Ce sont les zones grises qui m’intéressent, elles sont plus sujettes à l’émotion, à la recherche de réponses.

Les premières lignes de ma nouvelle

J’ai été choisie. J’emmène mon bébé sur mon dos, comme une maman qui fait ses courses. Un samedi comme en vivent les personnes ordinaires. Un jour de congé pour préparer la semaine à venir.

La foule est dense sur la place du marché. Ce jour-là, c'est la coutume, les gens viennent par centaines faire provision de fruits, de légumes, de poisson, de riz. Ils discutent du temps qu’il fait, de la récolte bonne ou mauvaise, ils veulent rencontrer leurs compatriotes. Ils s’activent autour des nombreux étals des produits de leurs frères et de leurs sœurs qui vivent dans les campagnes et qui se rendent à la ville chaque matin déposer le résultat de leur labeur, sur les comptoirs de commerce alimentaire.. Extrait de On m’attend ailleurs, de Suzanne Dionne

Véritable tremplin pour les écrivaines et les écrivains canadiens, les Prix de la création Radio-Canada  (Nouvelle fenêtre) sont ouverts à toute personne qui écrit, de façon amateur ou professionnelle. Ils récompensent chaque année les meilleurs poèmes, nouvelles et récits inédits soumis au concours.