Je suis doctorant en littérature médiévale. Je suis aussi l’auteur des Carnets de l’underground  (Nouvelle fenêtre) , un compte Instagram où je raconte mes aventures dans les raves et dans les after-partys.

Désirant se faire peindre, un jeune garçon fait des pieds et des mains pour rejoindre un artiste en vogue qui saura le transformer en œuvre d’art.

La vie Instagram, le rapport obsessionnel à l’image et le culte du corps.

Tel que demandé par l’artiste, je me déplace jusqu’à un vieil atelier dans le Village. Un message a été posé sur la porte : Les garçons, c’est au 3e qu’on vous attend. Les garçons? Personne ne m’avait dit qu’on serait plusieurs.



En montant les escaliers, j’ai envie de redescendre et de partir. Me réfugier chez moi où je ne serais pas confronté à l’humiliation. Je découvre en ouvrant la porte une cuisine délabrée où un jeune homme, début vingtaine, s’étire au sol, suant, le dos rouge et les bras roués par l’effort.



Ce qui me frappe, c’est que nous sommes tout à fait semblables. Que si on nous avait mis les deux côte à côte, on nous aurait pris pour des cousins. Le corps frêle, imberbe sauf pour le menton et le pubis négligé. Un twink comme tant d’autres.



Ça a commencé sur Instagram, un mois avant.

Extrait de Les garçons perdus, de Gabriel Cholette