L'enfouissement, d’Alec Serra-Wagneur

Qui suis-je?

J’ai grandi à Montréal, dans le quartier Côte-des-Neiges. Je suis diplômé de l’École supérieure de théâtre de l'Université du Québec à Montréal, et je compte en tant qu’acteur une dizaine de productions théâtrales, notamment au Théâtre Prospero (Hiver, de Jon Fosse, 2013). Je termine actuellement une maîtrise en études littéraires (profil création) à l’UQAM. Quand je ne suis pas en train de marcher dans le bois, je me consacre à mes recherches qui portent sur la nature sauvage et sur l’imaginaire de la trail, d’où émergera un recueil de nouvelles. Mes textes ont été publiés dans les revues Le Crachoir de Flaubert, Quartier F et Captures.

Ma nouvelle en quelques mots

L’enfouissement porte sur la mémoire d’un lieu, et sur la volonté de préserver cette mémoire. En tentant de sauver une maison ancestrale de la ruine, un jeune couple espère ainsi cristalliser son enracinement au sein d’un petit village où il ne connaît personne.

Ma source d’inspiration pour ce texte

Deux de mes amis ont choisi de quitter Montréal il y a quelques années pour s’installer dans le Pontiac. Ils ont acheté une maison centenaire en ruine, et s’acharnent depuis à la rénover. L’ampleur de leur projet, et leur courage devant la tâche à accomplir m’ont inspiré pour écrire cette nouvelle.

Les premières lignes de ma nouvelle

Le camion à vidanges s’affaisse mollement sur sa suspension fatiguée. Son râle vaporeux et soutenu te rappelle le souffle d’une bête endormie. Les éboueurs s’activent, décollent de leur marchepied d’un seul bond. Ils se lancent des bribes de phrases d’un côté de la rue à l’autre. Ils ont des voix de fin de run. Tu observes le camion qui redécolle, pesant, alors que les ouvriers accourent à sa suite, puis s’agrippent à leur poste avec la nonchalance de l’habitude mêlée à celle de la fatigue. Le camion disparaît en tournant le coin de rue, laissant dans son sillage un mélange d’odeurs insistantes et l’empreinte du tapage qui fend le calme du petit matin. Tu te dis que les trucks de vidanges servent aussi à ça : à labourer les quartiers encore endormis pour que le monde sache que leur poubelle vide a un prix.. Extrait de L'enfouissement, d’Alec Serra-Wagneur

Véritable tremplin pour les écrivaines et les écrivains canadiens, les Prix de la création Radio-Canada  (Nouvelle fenêtre) sont ouverts à toute personne qui écrit, de façon amateur ou professionnelle. Ils récompensent chaque année les meilleurs poèmes, nouvelles et récits inédits soumis au concours.