La province de l'Î.-P.-É. crée une plateforme d'entraide pour ses citoyens

Le répertoire est une initiative mise en place par les partis politiques de l 'Î.P.El'Île-du-Prince-Édouard . pour un coup de main aux gens qui souhaitent offrir et obtenir de l'aide et ce, en un seul endroit, a déclaré le ministre du Développement social, Ernie Hudson, lors d'une réunion d'information vendredi après-midi.

En ces temps incertains et difficiles, il est important de faire appel à des liens communautaires solides et de se soutenir les uns les autres pour assurer le bien-être et l'inclusion de tous les habitants de l'île, en particulier les plus vulnérables a-t-il dit.

Le répertoire comprend une liste de groupes et de personnes prêtes à aider. Il contient des centaines de numéros et de courriels. Le ministre du Développement social s'attend d'ailleurs à ce qu'il grossisse durant les prochains jours.

L'offre du répertoire

Le répertoire permet d'offrir des services tels que l'aide aux personnes âgées, la promenade des chiens, la livraison de médicaments et de commandes d'épicerie aux résidents, etc.

Un homme promène plusieurs chiens en laisse (Archive). Photo : iStock

Les organisations, groupes ou individus de l'île qui souhaitent ajouter leurs coordonnées à l'annuaire sont encouragés à le faire en contactant le député de leur circonscription provinciale.

Ceux qui souhaitent accéder au répertoire peuvent se rendre sur le site web de la province.  (Nouvelle fenêtre) En plus du répertoire, les insulaires peuvent appeler le 1-833-533-9333 pour obtenir des réponses à des questions générales sur la COVID-19.

Avec les informations de CBC