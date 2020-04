Félix McInnis fait partie des 22 auteurs et autrices en lice pour le Prix de la nouvelle Radio-Canada 2020.

Qui suis-je?

Je suis originaire de Port-Daniel, dans la baie des Chaleurs, en Gaspésie, et je vis à Château-Richer. J’ai écrit ma première nouvelle, L’intrus dans l’île, en 1983. Elle m’a valu 20/20 dans mon cours de français. Exalté par ce premier succès, j’ai saisi la chance de « tout faire ce qu’il ne faut pas faire » pour être un bon écrivain. Me passionnant pour tout ce qui n’est pas d’actualité, j’ai rédigé une foultitude d’autres nouvelles, qui ne sont toujours pas publiées à ce jour. Mes textes sont tous écrits à la mitaine. J’haïs l’ordinateur. Ça me prendrait quelqu’un pour tout mettre ça au propre… Vous voyez le genre!

Ma nouvelle en quelques mots

C’est l’histoire d’un petit garçon myope, d’un jeune dragon idéaliste et d’une kyrielle d’aventures… jusqu’à la tragédie.

Ma source d’inspiration pour ce texte

D’abord ma copine, qui glisse de temps à autre un carnet monstrueux sous mon oreiller quand elle désire une histoire tendrement horrible. Ensuite, un dessin de Mélanie Grandgirard  (Nouvelle fenêtre) , et enfin, une pièce de Herbie Hancock ayant pour titre Tell Me a Bedtime Story  (Nouvelle fenêtre) .

Les premières lignes de ma nouvelle

C’est l’histoire du petit garçon qui était tellement myope qu’il ne savait pas que son meilleur ami était un dragon!

Ils se connaissaient depuis le jour où le dragon avait défendu le petit garçon myope des mauvais traitements que lui infligeaient ses petits camarades d’école. Il ne se passait pas un jour sans qu’on tente de faire du mal au petit garçon myope. Sa naïveté choquait les gens du village, sa tendresse naturelle était pour ses parents une faiblesse qu’ils lui faisaient regretter en le battant. Extrait de Le petit garçon myope, de Félix McInnis

Véritable tremplin pour les écrivaines et les écrivains canadiens, les Prix de la création Radio-Canada  (Nouvelle fenêtre) sont ouverts à toute personne qui écrit, de façon amateur ou professionnelle. Ils récompensent chaque année les meilleurs poèmes, nouvelles et récits inédits soumis au concours.