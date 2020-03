Décès lié au coronavirus dans un CHSLD de Laval: six autres résidents infectés

Sur la couronne nord de Montréal, la ville de Laval comptait 130 cas confirmés de COVID-19, selon le bilan de vendredi, mais deux décès ont été confirmés samedi par le Centre de santé et de services sociaux de Laval.

L’une des victimes demeurait au Centre d'hébergement La Pinière, où six autres résidents ont contracté la COVID-19. Ce décès a déjà été annoncé vendredi dans la mise à jour quotidienne du premier ministre François Legault. L'autre victime ne résidait pas dans un CHSLD.

Sept personnes ont été en contact avec les patients infectés. Elles ont été retrouvées et on leur a demandé de se soumettre au test.

Les mesures de protection ont été renforcées afin de protéger l'ensemble des résidents et du personnel du Centre d'hébergement La Pinière, qui peut accueillir 100 résidents.

En entrevue à RDI, le Dr Jean-Pierre Trépanier, directeur de santé publique du CISSS de Laval, a expliqué qu'« il pourrait arriver que des personnes se présentent avec des symptômes et contaminent des personnes âgées ».

On ne peut pas se permettre que des travailleurs de la santé se présentent malades au travail et [représentent] un risque pour leur milieu. Dr Jean-Pierre Trépanier, directeur de santé publique du CISSS de Laval

Sur la page Facebook du syndicat des travailleurs et travailleuses du CISSS de Laval, on affirme que l’on est passé au niveau 3 et l’on s’acheminerait vers des mesures de confinement des personnes déclarées positives au sein du CHSLD.