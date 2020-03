Des barrages routiers à Bromont pour sensibiliser à la COVID-19

Les policiers sont là pour accueillir les gens, regarder avec eux s’ils connaissent bien les mesures qui sont mises en place pour la sécurité de tous. C’est de la sensibilisation auprès des citoyens , explique le maire de Bromont, Louis Villeneuve.

On est vraiment en mode information, ce n’est pas une méthode coercitive. Louis Villeneuve, maire de Bromont

Une attention particulière est portée aux gens qui reviennent de l'extérieur du pays et à ceux qui viennent en ville uniquement durant les fins de semaine.

Monsieur Legault a demandé à plusieurs reprises de cesser de voyager entre les régions. On sait que Bromont est une zone touristique, il y a beaucoup de gens qui ont des résidences de fins de semaine donc j’ai demandé aux gens d’éviter de se déplacer sur Bromont et je le demande encore , a réitéré Louis Villeneuve.

Les barrages sont situés aux entrées de la Ville. Louis Villeneuve pense prolonger l'opération au cours des prochains jours.

Demeurez dans vos régions, quand tout va revenir, on va vous accueillir à bras ouverts. Louis Villeneuve, maire de Bromont

Des panneaux informatifs ont aussi été installés dans la Ville pour afficher les consignes gouvernementales, notamment auprès des Snowbirds de retour au pays.

On fait tout ce qu’on peut faire en ce moment. On a loué des panneaux lumineux qu’on met actuellement devant les supermarchés qui rappellent aux gens les mesures à suivre. On a fermé tous les parcs , ajoute le maire.

Bien comprendre les mesures

Selon le directeur du service de police de Bromont, Jean Bourgeois, plusieurs citoyens interpellés comprennent encore mal certaines directives de Québec.

Au moins 80 % des gens suivent un peu ce qui se passe, mais de là à ce qu’il y aille une bonne compréhension pour que l’application soit conforme à ce qui est demandé. C’est là qu’il y a une petite différence entre les deux , explique Jean Bourgeois.

Les policiers de Bromont ont notamment été appelés à intervenir dans le cadre d'un rassemblement qui contrevient aux mesures de distanciation sociales mises en place par Québec.

À titre d’exemple, présentement nos policiers sont sur un appel dans un secteur où il y a une érablière familiale et on a eu l’information qu’il y avait un rassemblement qui se faisait à cet endroit-là , souligne-t-il.

Le copropriétaire du Gîtes Margot, Alex Thériault a décidé il y a plusieurs jours de fermer ses portes à titre préventif. Il croit que la campagne de sensibilisation menée par sa municipalité est nécessaire en ce moment.

La seule affaire que je déplore, c'est qu'il y a beaucoup de monde de Montréal, d'un peu partout, qui ont des chalets à Bromont. On n'a pas de contrôle là-dessus , note-t-il.

Des résidents rencontrés affirment eux aussi appuyer l'initiative de la Ville qui vise à protéger sa population de l'épidémie. Dès le début de la crise, Bromont et Granby avaient été identifiés comme des secteurs à fort potentiel d'éclosion de la maladie.