Le fantôme de Old Man Beck, de Thomas Hellman

Je suis auteur-compositeur, écrivain et chroniqueur radio.

C’est l’histoire d’un fantôme et d’une maison au bord d’un lac.

Ma grand-mère qui parlait sans arrêt, et m’a légué tant d’histoires.

J’avais 14 ou 15 ans. Le nez collé sur la fenêtre, je regardais la partie la plus vaste du lac. Des nuages lourds et menaçants grossissaient à l’horizon. Dans le salon, la télé diffusait en boucle des alertes météo : les images satellites montraient un immense orage qui couvrait une grande partie du Midwest avec, ici et là, de petits tourbillons rouges qui représentaient des tornades. Grandma, dans la cuisine, préparait à manger en jetant de temps en temps des regards nerveux sur l’écran. Moi je scrutais l’horizon en espérant secrètement que les tornades viendraient jusqu’à nous.

Le téléphone sonna.

« Réponds! J’ai les mains pleines », dit ma grand-mère.

C’était mon oncle de Washington DC. Il me demanda :

« As-tu vu le fantôme de Old Man Beck? »

Qui? »

« Le fantôme de Old Man Beck, je t’en ai jamais parlé? Il aime quand il pleut parce que les vers sortent de terre. Il les ramasse et les garde dans sa bouche ».