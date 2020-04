Qui suis-je?

Née à Montréal, aujourd'hui banlieusarde décomplexée, je profite à plein de mes jours sans obligations et sans contraintes de retraitée, après avoir alterné entre une carrière d'intervenante en théâtre auprès de diverses clientèles et celle de fonctionnaire. Je suis aussi l'autrice de deux romans, Fast Forward et Croque-monsieur, publiés aux éditions Québec Amérique.

Ma nouvelle en quelques mots

Dans cette nouvelle, une femme qui a une vie plutôt ordinaire, qui croit-elle la comble, se retrouve face à face avec un voleur armé. À la suite de cet événement, tout est chamboulé, sa relation au monde, ses perceptions, ses convictions. Qui est donc le bon et qui est le méchant?

Ma source d’inspiration pour ce texte

Je suis fascinée depuis toujours par le thème d'une vie qui bascule à la suite d’un événement imprévu. J'aime explorer ce que ça réveille en nous. C'est quelque chose qui est récurrent dans mon écriture, sous diverses facettes.

Les premières lignes de ma nouvelle

Vingt-trois ans, race blanche, cheveux noirs, yeux noisette, taille moyenne, aucun signe particulier. De face et de profil. Il est là, devant moi. Il me regarde. Je tourne la page de cet étrange album. Il est encore là derrière moi, penché sur mon épaule. Ses cheveux frôlent ma tempe. Son odeur me caresse : shampoing et après-rasage bon marché. Il m’observe. Je reviens à lui. Nous nous dévisageons. La lumière crue sur la page plastifiée le défigure. La peur creuse ses traits. De face et de profil. Extrait de Le dépanneur au bout de la rue, à onze heures du soir, de Diane Sansoucy

Véritable tremplin pour les écrivaines et les écrivains canadiens, les Prix de la création Radio-Canada  (Nouvelle fenêtre) sont ouverts à toute personne qui écrit, de façon amateur ou professionnelle. Ils récompensent chaque année les meilleurs poèmes, nouvelles et récits inédits soumis au concours.