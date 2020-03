COVID-19  : 25 nouveaux cas au Manitoba

Le Manitoba a annoncé 25 nouveaux cas de COVID-19 samedi. Cela porte le nombre total de cas de la province à 64 et représente un bond de près de 65 % du nombre de cas par rapport à vendredi.

Un des patients se retrouve aux soins intensifs, affirme le médecin hygiéniste en chef de la province, le Dr Brent Roussin. Il s’agit de la deuxième hospitalisation au Manitoba pour la COVID-19. La première personne hospitalisée était une Winnipégoise dans la soixantaine décédée vendredi après environ une semaine à l’unité des soins intensifs.

La province enquête toujours afin de trouver comment les nouveaux patients ont attrapé le coronavirus et si ces derniers ont pu le transmettre à d’autres personnes. Le Dr Roussin confirme qu’il n’existe toujours aucune preuve de transmission communautaire du virus au Manitoba, tout en précisant qu'une forte augmentation du nombre de cas recensés pourrait conduire à le penser.

Le médecin hygiéniste en chef note que tous les cas investigués par la province sont liés directement à une personne ayant voyagé ou à une personne ayant été contaminée par une personne ayant voyagé. Toutefois, les enquêtes sur les nouveaux cas sont toujours en cours.

Le Dr Roussin demande aux Manitobains de ne pas paniquer en raison de la poussée soudaine de cas confirmés.

Ce sont des chiffres que nous nous attendions à voir. Nous sommes préparés pour ces chiffres. Dr Brent Roussin, médecin hygiéniste en chef du Manitoba

Une des raisons expliquant cette hausse perçue, explique-t-il, est que la province a décidé dorénavant de publier ses résultats une fois par jour au lieu de deux fois. Les cas recensés en fin de journée sont donc ajoutés à ceux publiés le lendemain matin.

Le Dr Roussin rappelle que les rassemblements intérieurs et extérieurs seront limités à 10 personnes à partir de 0 h 01, lundi.

Cette mesure touche les endroits publics, les réunions familiales, mais pas les établissements de santé ou encore les milieux de travail. Cependant, le médecin hygiéniste rappelle que les mesures de distanciation sociale et d’hygiène doivent y être respectées.

Hausse des blessures chez les bricoleurs

Avec l’ordonnance de rester chez soi autant que possible, l’infirmière en chef de Soins communs Manitoba, Lanette Siragusa, raconte que plusieurs personnes entreprennent des projets de bricolage ou de rénovation domiciliaire sans forcément savoir comment manipuler en toute sécurité les outils électriques nécessaires à leurs projets.

« Nous voyons plusieurs gens blessés [se rendre] à l’hôpital pour cette raison. Nous vous demandons donc d'être plus attentifs et plus prudents », plaide-t-elle.