COVID-19 : une brasserie du Nord de l'Ontario offre des repas gratuits aux moins fortunés

L’entreprise invite ceux vivant un moment difficile à les contacter afin de réserver d’avance un repas pouvant être récupéré à l’une de leurs deux succursales. Elle n’acceptera pas les personnes se présentant sur place sans avoir réservé au préalable.

Dans ces temps de crise, c’est important de penser à nos voisins qui sont dans le besoin, donc s’il vous plaît ayez en tête que les quantités de nourriture sont limitées avant de faire une commande , a souligné la brasserie dans une publication Facebook.

L’entreprise, qui brasse des bières locales et tient un restaurant, a réagi à l’arrivée de la pandémie de COVID-19 en offrant un service de repas à emporter depuis le 19 mars dernier.

Cette dernière a pris la décision de documenter le processus sur les réseaux sociaux à l’aide de capsules vidéo.

On navigue en eaux inconnues en ce moment. Mais on trouve que ce serait plutôt cool de préparer des repas pour emporter pour les gens. On va partager cette aventure avec vous - ce qui signifie que vous allez voir pas mal mal de niaiseries, aussi.

Nicolas Gignac, chef cuisinier de la brasserie Stack, dans la première vidéo de la série