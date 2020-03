De la forte pluie prévue dans la région, des inondations possibles dans l’Outaouais rural

Les météorologues d’Environnement Canada prévoient que d’importantes quantités de pluie vont tomber sur l’est ontarien et l’Outaouais d’ici lundi. Ces précipitations pourraient causer des inondations dans les secteurs de la Haute-Gatineau—Lièvre—Papineau et du Pontiac.

Ces parties de l’Outaouais rural, qui font l’objet d’un avertissement de pluie, pourraient recevoir de 24 à 45 millimètres de pluie jusqu’à lundi, selon Environnement Canada, qui note par ailleurs que des inondations sont possibles par endroits dans les basses terres .

Le système dépressionnaire provenant des États-Unis devrait gagner le Québec à compter de dimanche.

Les secteurs visés par l’avertissement : secteur de la réserve Papineau—Labelle

secteur de la rivière du Lièvre

secteur de Low — Wakefield

secteur de Maniwaki — Gracefield

secteur de Papineauville — Chénéville

secteur de Fort William — Shawville

secteur de Rapides-des-Joachims

Le reste de l’Outaouais, de même qu’Ottawa et l’est ontarien, ne sera pas pas non plus épargné par les précipitations, même si elles ne risquent pas d’y causer d’inondations pour le moment.

Les régions de Gatineau, Ottawa, Prescott et Russell ainsi que Cornwall—Morrisburg sont toutes visées par un bulletin météorologique spécial indiquant que de fortes précipitations pouvant déverser jusqu’à 25 millimètres de pluie par endroit sont attendues dans la nuit de samedi à dimanche.

Il y a beaucoup d’incertitude en ce qui concerne l’endroit où les quantités de pluie les plus importantes sont attendues. Le seuil d’avertissements de 25 mm de pluie en moins de 24 heures pourrait être atteint plus tard, là où le sol est encore gelé, si les prévisions pour les plus fortes quantités de pluie venaient à se concrétiser , précise Environnement Canada sur son site Internet.