La Dre Lianne Catton, médecin-hygiéniste du BSPBureau de santé Porcupine , précise qu'il s'agit d'un homme dans la trentaine n'ayant ni voyagé à l’étranger ni eu de contact avec un autre cas confirmé.

La nature de ce cas reflète la réalité que la COVID-19 circule dans notre région , affirme-t-elle.

Qui est la personne atteinte? Où est-elle allée? Qu’a-t-elle fait? Les réponses à ces questions sont moins importantes que la nécessité pour nous tous de prendre des mesures préventives pour réduire la propagation. Dre Lianne Catton, médecin-hygiéniste du Bureau de santé Porcupine

La médecin-hygiéniste demande donc aux gens éprouvant des symptômes de la COVID-19 de demeurer à la maison, et ce même si vous avez l’impression qu’il ne s’agit que d’un simple rhume .

Le BSPBureau de santé Porcupine rappelle l'importance des mesures d’éloignement physique, ce qui signifie de maintenir une distance d’au moins deux mètres entre deux individus.

Trois autres cas ont également été signalés par le BSP vendredi, portant le total de personnes infectées à 10 dans la région.



Il s'agit de la région du Nord de l'Ontario la plus touchée par la COVID-19, selon les chiffres disponibles actuellement. Le district de Sudbury et Manitoulin arrive au second rang avec six cas. Les autres bureaux de santé ont tous moins de deux cas.