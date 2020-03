La Boulangerie Lacroix double la cadence pour répondre à la demande en pain

C'est le cas de la Boulangerie Lacroix de Normétal qui a doublé la production de pain pour couvrir les besoins des consommateurs.

Depuis le début de la crise de la COVID-19, la demande pour le pain est telle que l’entreprise qui emploie plus d'une trentaine de personnes a même ajouté une journée de travail le dimanche.

Les 7 livreurs de l'entreprise sont constamment sur la route pour servir les épiceries de la région, affirme la copropriétaire.

Lise Bégin assure qu’elle produit assez de pain pour éviter toute pénurie du produit.

Présentement on a augmenté nos matières premières à l’extrême, pour être sûr de bien être capable de produire nos fournisseurs de farine nous ont confirmé qu'il n'y aura pas de problème à ce niveau-là , assure-t-elle.

La hantise des responsables, c'est de devoir fermer en raison d'une éventuelle contamination d'un travailleur. D'ailleurs, le commerce a resserré les règles d’hygiène.

D'autre part, l'entreprise a aussi décidé d'offrir gratuitement du pain aux plus démunis et promet de le faire autant de fois que possible.

Nous depuis que cette entreprise familiale existe, depuis 1951, on s’implique du meilleur qu'on peut dans notre communauté. Donc on a dit on doit être solidaire et les gens qui ont de la difficulté à s'approvisionner peuvent venir et prendre gratuitement du pain à l'entrée de la boulangerie , explique Lise Bégin.

Du pain est également servi gratuitement à La Sarre.