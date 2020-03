COVID-19 : les faits marquants de la semaine dans l’Est-du-Québec

Bien que l'Est-du-Québec soit encore épargné comparativement au sud de la province, son bilan dans la lutte contre la COVID-19 s'assombrit au fil des jours. La Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, le Bas-Saint-Laurent et la Côte-Nord enregistrent désormais un premier décès et quelques cas dépistés sur le territoire.

Le bilan s’alourdit

Une première mort en lien avec la maladie dans l’Est-du-Québec a été annoncée mercredi. Ce décès a eu lieu au Bas-Saint-Laurent.

Sept personnes ont obtenu un résultat positif au test de dépistage de la COVID-19 au Bas-Saint-Laurent, dont un travailleur de la santé.

Jusqu’alors épargnée, la Côte-Nord a enregistré ses premiers cas cette semaine et en décompte maintenant six.

Trois personnes d’une même famille ont reçu un résultat positif au test de dépistage en Gaspésie mardi. Le bilan de la région compte un total de sept cas.

Nombre de cas de COVID-19 confirmés, en date de vendredi Bas-Saint-Laurent : 7

Gaspésie : 4

Îles-de-la-Madeleine : 3

Côte-Nord : 6

Québec : 2021

Importantes mises à pied

Mardi, le gouvernement provincial a annoncé la fermeture ou la réduction au minimum des activités jugées non essentielles. Cette mesure a provoqué un nombre important de mises à pied dans la région.

L'industrie des pâtes et papiers ainsi que l'industrie minière ont en partie arrêté leurs activités pour se conformer aux nouvelles consignes cette semaine.

L’usine de pales d’éoliennes LM Wind Power de Gaspé a également cessé ses opérations.

Les alumineries font maintenant partie de la liste des activités manufacturières essentielles. Après avoir annoncé la fermeture de toutes les alumineries, François Legault est revenu sur sa décision.

Réduire la circulation

La semaine passée, le gouvernement demandait aux Québécois de cesser les déplacements jugés non nécessaires entre les régions.

Les bannières Orléans Express et Intercar, principales pourvoyeuses de transport par autobus dans l’Est-du-Québec, ont donc suspendu leurs activités.

Fermer les frontières

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a interdit les déplacements non essentiels entre les provinces voisines et son territoire. Des barrages routiers ont donc été mis en place aux frontières du Québec et du Nouveau-Brunswick.

Les autorités se sont préparées à installer un poste de contrôle à la frontière du Nouveau-Brunswick et du Québec cette semaine (archives). Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

La majorité des communautés innues de la Côte-Nord ont fermé leurs frontières pour contrer la propagation. Jeudi, Uashat mak Mani-utenam a emboîté le pas à Ekuanitshit, à Nutashkuan et Pessamit.

La nation innue a également mis en place vendredi une cellule de crise chapeautée par les docteurs Stanley Vollant et Amir Khadir.

La saison du crabe commence

La crainte de voir la saison de pêche au crabe annulée en a tourmenté plus d’un. Jugée comme une activité essentielle, la pêche a cependant bel et bien pu commencer dans l’Est-du-Québec ou commencera sous peu dans certaines zones.

Les nouvelles façons de faire pour tenter de limiter la propagation du virus ont poussé des commerçants à se servir de leur imagination pour continuer leurs activités. Une poissonnerie a improvisé un service au volant afin que le crabe des neiges fraîchement pêché fasse son chemin jusqu'aux assiettes des Rimouskois.

File d'attente de clients qui veulent se procurer du crabe des neiges dans le stationnement d'un centre commercial de Rimouski Photo : Radio-Canada / François Gagnon

La file de voitures témoigne du succès de l’entreprise. Un baume pour la panse très apprécié en ces temps tourmentés.