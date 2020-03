COVID-19 : la France importe des millions de masques de Chine

Le journal Le Monde signale que la France et la Chine sont sur le point de conclure une transaction « spectaculaire » consistant à importer 600 millions de masques de la région de Shenzhen.

Les autorités françaises ont dû passer cette commande pour reconstituer les stocks quasi vides .

Cette transaction nécessitera l’établissement d’un pont aérien. Selon Le Monde, la rotation des avions pourrait durer quatorze semaines.

Le premier ministre Édouard Philippe a confirmé cette information lors d’une intervention au Sénat.

Nous avons prévu des avions-cargos qui iront en Chine chercher les masques. Ils sont prévus, ils sont affrétés, on peut évoquer l’image du pont aérien. De fait, c’est ce qui va se passer , a-t-il expliqué.

Un premier avion transportant 10 millions de masques est programmé pour le 29 mars.

Un site consacré aux plaintes contre le gouvernement

La pression augmente sur le gouvernement français depuis quelques jours. Après le dépôt de plaintes contre le premier ministre et l’ex-ministre de la Santé, Agnès Buzyn, un nouveau site Internet, plaintecovid.fr, est créé en France pour le dépôt de plaintes contre le gouvernement pour sa gestion de la crise sanitaire.

C’est Bruno Gaccio, ancien auteur de la célèbre émission satirique Les Guignols de l’info, qui est à l’origine de cette initiative.

Le site met à la disposition des citoyens des formulaires de plainte avec une note explicative.

Le formulaire est destiné à tous les citoyens, mais plus particulièrement aux personnes malades et au personnel médical.

Le document de plainte de 15 pages retrace l’historique de l’épidémie depuis son éclosion en Chine et regroupe les déclarations de l’OMS ainsi que celles des gouvernements français.

Selon le site, au total, 55 430 formulaires ont été téléchargés, dont 7365 formulaires destinés au personnel médical.

Cependant, le site ne donne pas le nombre de plaintes déposées.

Le confinement maintenu jusqu’au 15 avril

Par ailleurs, le premier ministre a annoncé vendredi la prolongation du confinement jusqu’au 15 avril, tout en précisant que cette période sera étendue si la situation sanitaire l’exige .