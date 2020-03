COVID-19 : 30 heures de route pour retourner au Québec

Un québécois de 19 ans venu en Saskatchewan pour enseigner le français, Alexandre Poirier, voit ses plans remis en cause par la pandémie de la COVID-19 et retourne dans sa province natale en voiture.

Alexandre Poirier enseigne le français à Regina depuis septembre dernier. Et pour lui, cela n’a pas été qu’une expérience professionnelle.

Travailler dans une école, c'est ce que je veux faire depuis toujours, affirme Alexandre Poirier. Mais découvrir la Saskatchewan, découvrir une autre région, j'aime beaucoup ça.

Les gens ici sont super gentils. Alexandre Poirier, moniteur de français

Toutefois, la pandémie de la COVID-19 a forcé la fermeture des écoles de la province. Son travail est désormais en suspens. Il n’est pas question de rester à Regina, alors que sa famille et ses amis sont au Québec, surtout en pleine crise.

Une décision mûrement réfléchie, mais néanmoins difficile à prendre. Le contrat que j'ai signé devait se terminer le 31 mai, et j'avais tout planifié pour l'été et pour l'année, explique le jeune homme. À cause du virus, il faut que je quitte deux mois plus tôt, que je retourne au Québec et que je me tourne les pouces chez nous, c'est décevant.

Alexandre Poirier retourne au Québec en voiture, un périple de 30 heures l'attend. Et sur la route, les défis seront nombreux. Par exemple, il ne souhaite pas s'arrêter dans les hôtels et les restaurants, des lieux qui présentent des risques de contamination.

Le retour au Québec ne sera pas la fin de la galère. Je vais rendre visite à mon père, ma mère, mon frère, affirme Alexandre Poirier. Mais ce qui me tue, c'est que je sais qu'on doit rester chez soi, le plus isolé possible, je ne pourrai même pas rendre visite à mes amis, je ne pourrai pas prendre de risques.

Le jeune homme prendra la route dimanche pour retourner au Québec.

Avec les informations d’Aimée Lemieux